В Обнинске объяснили, почему закрасили граффити бабушки с флагом СССР

Нарисованное неизвестными активистами в Обнинске Калужской области граффити с бабушкой, которая вышла с флагом СССР к украинским военным, было закрашено в ту же ночь из-за вандалов. Об этом рассказала РИА Новости представитель городской администрации.

Она пояснила, что рисунок был нанесен на кирпичную арку, примыкающую к зданию, которым владеет «Росатом». Сегодня утром при обходе начальник хозяйственного отдела этого предприятия обнаружил, что граффити было испорчено черной краской. В результате было принято решение изображение полностью закрасить.