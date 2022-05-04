В Обнинске объяснили, почему закрасили граффити бабушки с флагом СССР

Нарисованное неизвестными активистами в Обнинске Калужской области граффити с бабушкой, которая вышла с флагом СССР к украинским военным, было закрашено в ту же ночь из-за вандалов. Об этом рассказала РИА Новости представитель городской администрации.

Она пояснила, что рисунок был нанесен на кирпичную арку, примыкающую к зданию, которым владеет «Росатом». Сегодня утром при обходе начальник хозяйственного отдела этого предприятия обнаружил, что граффити было испорчено черной краской. В результате было принято решение изображение полностью закрасить.

Суд в Москве арестовал уничтожившего инсталляцию бабушки со знаменем Победы

Ранее в Telegram-каналы попало видео, на котором пожилая жительница Украины вышла с советским флагом к бойцам ВСУ. Военнослужащий забрал у женщины флаг, начал его топтать, взамен предложил ей взять продукты, а та отказалась. Эта бабушка со знаменем стала одним из символов спецоперации РФ на Украине.

Ранее в Белгороде убрали скульптуру бабушки со знаменем СССР после того, как неизвестные пытались залезть на объект.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраффитиКалужская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры