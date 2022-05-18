Справедливороссы подготовят рейтинг патриотичности губернаторов

Партия «Справедливая Россия – За правду» готовит рейтинг патриотичности губернаторов в зависимости от их решений по поддержке военной спецоперации на Украине. Об этом рассказал председатель политического объединения Сергей Миронов.

Миронов заявил о необходимости приравнять минимальный оклад к МРОТ

«В числе критериев оценки – публичная позиция по поддержке СВО, принятие региональных законов о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, пропаганда подвигов наших героев, освобождающих Украину от нацизма», – подчеркнул политик.

Миронов привел в качестве примера размещение муралов с изображением героев спецоперации на фасадах зданий городов в Татарстане. Справедливороссы направили главам всех регионов страны предложения «поддержать этот нужный патриотический почин», однако в субъектах отмечают, что средства не это не запланированы в бюджете.

«Но наши граждане сегодня справедливо ждут от губернаторов однозначной поддержки СВО – не только словами, но и делами», — добавил Миронов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РейтингГубернаторыСергей МироновСправедливая Россия
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