Справедливороссы подготовят рейтинг патриотичности губернаторов

«В числе критериев оценки – публичная позиция по поддержке СВО, принятие региональных законов о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, пропаганда подвигов наших героев, освобождающих Украину от нацизма», – подчеркнул политик.

Миронов привел в качестве примера размещение муралов с изображением героев спецоперации на фасадах зданий городов в Татарстане. Справедливороссы направили главам всех регионов страны предложения «поддержать этот нужный патриотический почин», однако в субъектах отмечают, что средства не это не запланированы в бюджете.

«Но наши граждане сегодня справедливо ждут от губернаторов однозначной поддержки СВО – не только словами, но и делами», — добавил Миронов.

