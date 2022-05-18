Справедливороссы подготовят рейтинг патриотичности губернаторов
Партия «Справедливая Россия – За правду» готовит рейтинг патриотичности губернаторов в зависимости от их решений по поддержке военной спецоперации на Украине. Об этом рассказал председатель политического объединения Сергей Миронов.
«В числе критериев оценки – публичная позиция по поддержке СВО, принятие региональных законов о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, пропаганда подвигов наших героев, освобождающих Украину от нацизма», – подчеркнул политик.
Миронов привел в качестве примера размещение муралов с изображением героев спецоперации на фасадах зданий городов в Татарстане. Справедливороссы направили главам всех регионов страны предложения «поддержать этот нужный патриотический почин», однако в субъектах отмечают, что средства не это не запланированы в бюджете.
«Но наши граждане сегодня справедливо ждут от губернаторов однозначной поддержки СВО – не только словами, но и делами», — добавил Миронов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Лукашенко подписал закон о применении смертной казни за попытку совершения актов терроризма
- Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в южные аэропорты до 25 мая
- В Ленинском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции
- В Госдуме предложили признать Знамя Победы государственным флагом России
- СМИ: В НАТО начались разногласия по военному присутствию в Восточной Европе
- Песков рассказал о подготовке новой прямой линии с Путиным
- В Совфеде предложили ввести обязательные права для владельцев электросамокатов
- СМИ: Крупнейшие нефтесервисные компании США ищут способы ухода из России
- СМИ сообщили о применении Россией «Терминаторов» в рамках спецоперации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru