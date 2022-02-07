Сотрудников МЧС Белоруссии планируют вооружить на случай военных действий
Часть сотрудников МЧС Белоруссии планируют вооружить на случай конфликта или военных действий. Об этом сообщает агентство БелТА.
По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, сотрудники МЧС могли бы быть задействованы наравне с армией в случае вооруженного конфликта. Так, этот вопрос обсуждался на встрече президента с представителями ведомства.
Ранее сотрудник Госдепартамента США высокого ранга на брифинге заявила, что совместные учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии в феврале якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.
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