Сотрудников МЧС Белоруссии планируют вооружить на случай военных действий

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, сотрудники МЧС могли бы быть задействованы наравне с армией в случае вооруженного конфликта. Так, этот вопрос обсуждался на встрече президента с представителями ведомства.

Ранее сотрудник Госдепартамента США высокого ранга на брифинге заявила, что совместные учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии в феврале якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.

