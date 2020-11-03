Новости за ночь: Нарышкин сообщил, что США пытаются расколоть сотрудничество РФ и КНР

Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о том, что США пытаются с помощью провокаций «расколоть» сотрудничество России и Китая. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, это отмечается по тому, как представители власти Соединенных Штатов беседуют со своими партнерами и какие “провокационные тезисы закладывают” с целью внести раскол в российско-китайское сотрудничество.

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Кроме того, Нарышкин заявил, что запад пытается нарушить работу таких интеграционных организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает RT.

Ранее Сергей Нарышкин сообщил о подготовке США «революционного» сценария для Молдавии, передает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:СШАСергей НарышкинКитай
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