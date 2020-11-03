Новости за ночь: Нарышкин сообщил, что США пытаются расколоть сотрудничество РФ и КНР

Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о том, что США пытаются с помощью провокаций «расколоть» сотрудничество России и Китая. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, это отмечается по тому, как представители власти Соединенных Штатов беседуют со своими партнерами и какие “провокационные тезисы закладывают” с целью внести раскол в российско-китайское сотрудничество.