Новости за ночь: Нарышкин сообщил, что США пытаются расколоть сотрудничество РФ и КНР
Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о том, что США пытаются с помощью провокаций «расколоть» сотрудничество России и Китая. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
По его словам, это отмечается по тому, как представители власти Соединенных Штатов беседуют со своими партнерами и какие “провокационные тезисы закладывают” с целью внести раскол в российско-китайское сотрудничество.
Кроме того, Нарышкин заявил, что запад пытается нарушить работу таких интеграционных организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает RT.
Ранее Сергей Нарышкин сообщил о подготовке США «революционного» сценария для Молдавии, передает РИА ФАН.
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