Песков: В Кремле не видят оснований для переговоров с Украиной
Оснований для переговоров между Москвой и Киевом пока нет, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Пока нет никаких оснований для переговоров», — указал он.
При этом Россия неоднократно заявляла об открытости к диалогу. Некоторые страны, включая Катар, предлагают свои посреднические услуги. «Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что шансы на старт переговоров по урегулированию конфликта на Украине возможны в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru