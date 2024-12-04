Песков: В Кремле не видят оснований для переговоров с Украиной

«Пока нет никаких оснований для переговоров», — указал он.

При этом Россия неоднократно заявляла об открытости к диалогу. Некоторые страны, включая Катар, предлагают свои посреднические услуги. «Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что шансы на старт переговоров по урегулированию конфликта на Украине возможны в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

