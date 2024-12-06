«Посыл для Трампа»: Лавров обрисовал условия переговорного процесса с США

«Были аспекты, которые Лавров счел нужным повторить, разобрать по полочкам, в том числе по Украине. Но основное сообщение касается взаимоотношений двух военных супердержав – РФ и США. Лавров, как мне показалось, хотел дать еще один сигнал, что даже в такой сложной ситуации мы готовы вступить в переговорный процесс. Но, конечно, с учетом важных моментов. Первое – этот переговорный процесс должен быть организован на равных условиях, без предварительных ограничений. И второе – нужно учитывать те существенные изменения, которые произошли на Украине. Лавров подчеркивал, что при всей нашей традиционной осторожности у нас есть определенные принципы и понимания того, дальше чего мы в результате компромиссов с США не пойдем. Я думаю, Лавров удачно смог обрисовать будущую канву переговорного процесса с США. Это посыл для нового руководства Америки во главе с Трампом», - рассказал он.

По его словам, Такер Карлсон из журналиста превратился в общественного деятеля, так как привычные механизмы взаимодействия между РФ и США больше не работают.

«Что касается Карлсона, он действует в условиях, когда все механизмы взаимодействия России и США фактически приостановлены. Поэтому он сейчас выходит на первый план не только как журналист, но и как общественный деятель. Лавров сказал, что Россия предупредила США о запуске ракеты «Орешник», это такой механизм недопущения конфликта. Россия предупреждает, чтобы не было неправильного истолкования. И второй механизм, который остался, это встречи на уровне экспертов высокого уровня, которые постов официально не занимают. Других механизмов взаимодействия сегодня больше нет», - заключил собеседник НСН.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что для завершения конфликта украинские войска должны быть полностью выведены из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, передает «Радиоточка НСН».

