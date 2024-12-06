«Посыл для Трампа»: Лавров обрисовал условия переговорного процесса с США
Андрей Бакланов заявил НСН, что Лавров в интервью Карлсону сделал акцент на взаимоотношениях России и США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону обрисовал канву для будущих переговоров Москвы и Вашингтона, обозначив «осторожную», но принципиальную позицию России, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем Лавров оценил отношения между Россией и США, прокомментировал испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник», а также объяснил, почему РФ начала спецоперацию на Украине и снова обозначил условия для урегулирования конфликта. Бакланов выделил основные посылы интервью.
«Были аспекты, которые Лавров счел нужным повторить, разобрать по полочкам, в том числе по Украине. Но основное сообщение касается взаимоотношений двух военных супердержав – РФ и США. Лавров, как мне показалось, хотел дать еще один сигнал, что даже в такой сложной ситуации мы готовы вступить в переговорный процесс. Но, конечно, с учетом важных моментов. Первое – этот переговорный процесс должен быть организован на равных условиях, без предварительных ограничений. И второе – нужно учитывать те существенные изменения, которые произошли на Украине. Лавров подчеркивал, что при всей нашей традиционной осторожности у нас есть определенные принципы и понимания того, дальше чего мы в результате компромиссов с США не пойдем. Я думаю, Лавров удачно смог обрисовать будущую канву переговорного процесса с США. Это посыл для нового руководства Америки во главе с Трампом», - рассказал он.
По его словам, Такер Карлсон из журналиста превратился в общественного деятеля, так как привычные механизмы взаимодействия между РФ и США больше не работают.
«Что касается Карлсона, он действует в условиях, когда все механизмы взаимодействия России и США фактически приостановлены. Поэтому он сейчас выходит на первый план не только как журналист, но и как общественный деятель. Лавров сказал, что Россия предупредила США о запуске ракеты «Орешник», это такой механизм недопущения конфликта. Россия предупреждает, чтобы не было неправильного истолкования. И второй механизм, который остался, это встречи на уровне экспертов высокого уровня, которые постов официально не занимают. Других механизмов взаимодействия сегодня больше нет», - заключил собеседник НСН.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что для завершения конфликта украинские войска должны быть полностью выведены из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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