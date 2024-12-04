Рябков заявил о готовности России рассмотреть инициативы Трампа по Украине
Москва готова будет рассмотреть предложения избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но не поступится базовыми национальными интересами. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу CNN.
«Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но будьте уверены – не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции», - сказал он.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что до сих пор в Москве не получали ничего напрямую ни от самого Трампа, ни от его команды, а только слышали то, что говорили публично отдельные люди из его окружения.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Дональд Трамп способен добиться урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Трамп является прагматичным политиком и уже заявлял о намерении прекратить конфликт в кратчайшие сроки, передает «Радиоточка НСН».
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