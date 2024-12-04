Рябков заявил о готовности России рассмотреть инициативы Трампа по Украине

Москва готова будет рассмотреть предложения избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но не поступится базовыми национальными интересами. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу CNN.

«Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но будьте уверены – не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции», - сказал он.