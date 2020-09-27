Состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил российскому президенту Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.
Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны на фоне обострения нагорнокарабахского конфликта.
«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал в эфире НСН, что именно президент России Владимир Путин способен заморозить конфликт в Нагорном Карабахе.
«Сейчас обострение можно связать с потерей глобальной инициативы, которые связаны со сложностями внутри США. Глобалистов курировали американские либералы, которые стали демократами. Сейчас из-за внутриполитичесского кризиса глобалистские проекты остались без патронажа. Чтобы хоть какую-то инициативу удержать, они пытаются сейчас активничать в разных точках, в том числе, в Закавказье. У России достаточно рычагов, в первую очередь, дипломатических и рычагов личного авторитета Владимира Путина для очередной заморозки конфликта», - добавил он.
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