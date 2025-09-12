В МИД Польши заявили об отсутствии основания для разрыва дипотношений с Россией

Польша не намерена из-за инцидента с дронами разрывать дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, сообщает телеканал TVP Info.

Трамп отказался защищать кого-либо в ситуации с беспилотниками в Польше

Сикорский напомнил, что дипломатически связи необходимо поддерживать не только с друзьями, но также с противниками и конкурентами.

Неопознанные дроны пересекли польскую границу в ночь на 10 сентября. Как отметил глава польского правительства Дональд Туск, удалось обнаружить 19 БПЛА, часть из которых прилетела из Белоруссии. По словам представителей Минобороны России, целью российской армии были объекты на западе Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен защищать кого-либо в ситуации с беспилотниками в Польше. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

