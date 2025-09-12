В Госдуме отвергли идею «пожизненного бана» лудоманов за проигрыш 100 тысяч рублей
Запретить россиянам крупные проигрыши законодательно нельзя, здесь может помочь только самозапрет, сказал в эфире НСН Артем Кирьянов.
Российские законы не могут ограничивать право граждан, распоряжаться своими деньгами, даже если они увлечены азартными играми, объяснил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Одна из общественных организаций ранее обратилась в Госдуму с предложением рассмотреть возможность «пожизненного бана» аккаунтов промышляющих онлайн-ставками игроков после проигрыша ими 100 тысяч рублей в год. Кирьянов назвал противозаконной такую борьбу с лудоманией.
«К сожалению, инициативы представителей общественных организаций зачастую не соответствуют базовым принципам законодательства. В таком виде, конечно, эта инициатива не будет поддержана. Мы с коллегами занимаемся проблематикой профилактики лудомании, при этом меры, которые помогут уберечься от этой пагубной привычки, должны соответствовать закону. Это касается базовых вещей - мы не можем лишать совершеннолетних дееспособных людей права на распоряжение своими финансами. Здесь может работать только формат замозапрета и самоограничения», - сказал депутат.
Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что самой действенной мерой в борьбе с лудоманией может стать закон о самоограничении, когда человек вводит самозапрет на участие в азартных играх по аналогии с самозапретом на кредиты.
В Госдуме отвергли идею «пожизненного бана» лудоманов за проигрыш 100 тысяч рублей
