В Госдуме отвергли идею «пожизненного бана» лудоманов за проигрыш 100 тысяч рублей

Российские законы не могут ограничивать право граждан, распоряжаться своими деньгами, даже если они увлечены азартными играми, объяснил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Одна из общественных организаций ранее обратилась в Госдуму с предложением рассмотреть возможность «пожизненного бана» аккаунтов промышляющих онлайн-ставками игроков после проигрыша ими 100 тысяч рублей в год. Кирьянов назвал противозаконной такую борьбу с лудоманией.