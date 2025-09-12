Маркетплейсы объяснили миллионные продажи запрещенных накладок на ремни

Россияне продолжают покупать накладки на ремни безопасности, несмотря на запрет на их использование, заявил НСН Алексей Кременсков.

Маркетплейсы не обязаны удалять с сайтов накладки на ремни безопасности, которые теперь запрещено использовать, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

С января по август накладки на ремни безопасности («треугольники», «косынки») разошлись в количестве 119 894 шт., а сумма выручки достигла 55,8 млн рублей, сообщили аналитики Moneyplace. С 1 сентября этого года накладки на ремень безопасности вообще запрещены для использования в автомобиле, пишут «Известия». Кременсков объяснил, с чем это связано.

«У нас нет запрета именно на продажу. Не факт, что ими будут пользоваться. Может, кто-то решил коллекционировать. Не знаю, откуда такие миллионные цифры…Использовать их по назначению запрещено, но карточки такие с маркетплейсов не удаляются. Зачем маркетплейсам с ними бороться? Товар же у нас не был запрещен законодательством. В соседних странах такого запрета нет, покупатели из Казахстана, например, из Белоруссии могут покупать. Иногда продавцы сами раскупают свой товар, чтобы повысить спрос искусственно. Хитрые схемы возможны», - пояснил он.

Повышение штрафов за нарушение правил перевозки ребенка абсолютно логично, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

