«У нас нет запрета именно на продажу. Не факт, что ими будут пользоваться. Может, кто-то решил коллекционировать. Не знаю, откуда такие миллионные цифры…Использовать их по назначению запрещено, но карточки такие с маркетплейсов не удаляются. Зачем маркетплейсам с ними бороться? Товар же у нас не был запрещен законодательством. В соседних странах такого запрета нет, покупатели из Казахстана, например, из Белоруссии могут покупать. Иногда продавцы сами раскупают свой товар, чтобы повысить спрос искусственно. Хитрые схемы возможны», - пояснил он.

Повышение штрафов за нарушение правил перевозки ребенка абсолютно логично, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

