Автоэксперт призвал простудившихся россиян отказаться от управления авто
Управление транспортом при простуде может быть опасно для жизни. Об этом RT заявил глава экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
По его словам, из-за болезни «меняются когнитивные функции, скорость реакции, восприятие окружающего мира». В результате ухудшаются периферийное зрение и скорость реакции.
Эксперт указал, что управление транспортом в таком состоянии, согласно ПДД, является нарушением, однако каких-либо санкций со стороны автоинспекторов, скорее всего, не последует.
«За исключением случаев, когда состояние водителя сильно ухудшилось и он не в состоянии принимать решения за рулём», — заключил Ладушкин.
Ранее директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов заявил «Радиоточке НСН», что вакцинация и правильное питание помогут поддержать иммунитет и предотвратить заражение гриппом и ОРВИ.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru