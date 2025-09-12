Автоэксперт призвал простудившихся россиян отказаться от управления авто

По его словам, из-за болезни «меняются когнитивные функции, скорость реакции, восприятие окружающего мира». В результате ухудшаются периферийное зрение и скорость реакции.

Эксперт указал, что управление транспортом в таком состоянии, согласно ПДД, является нарушением, однако каких-либо санкций со стороны автоинспекторов, скорее всего, не последует.

«За исключением случаев, когда состояние водителя сильно ухудшилось и он не в состоянии принимать решения за рулём», — заключил Ладушкин.

Ранее директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов заявил «Радиоточке НСН», что вакцинация и правильное питание помогут поддержать иммунитет и предотвратить заражение гриппом и ОРВИ.

