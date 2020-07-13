«Путин может остановить конфликт в Карабахе». Эксперт о ситуации в Закавказье

Собеседник НСН предположил, что у России есть возможность остановить конфликт, но не разрешить его.

«Сейчас обострение можно связать с потерей глобальной инициативы, которые связаны со сложностями внутри США. Глобалистов курировали американские либералы, которые стали демократами. Сейчас из-за внутриполитичесского кризиса глобалистские проекты остались без патронажа. Чтобы хоть какую-то инициативу удержать, они пытаются сейчас активничать в разных точках, в том числе, в Закавказье. В случае начала реального конфликта ОДКБ, как и Россия, постарается держать нейтральную позицию, умиротворить стороны, отложить решение конфликта, которое в нынешнем формате невозможно. У России достаточно рычагов, в первую очередь, дипломатических и рычагов личного авторитета Владимира Путина для очередной заморозки конфликта», - добавил он.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян возложил на военно-политическое руководство Азербайджана ответственность за обострение ситуации в регионе. В свою очередь посольство Азербайджана не исключает масштабную войну за Нагорный Карабах.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится с феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.