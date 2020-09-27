Политологи назвали новые причины старой войны в Карабахе
Политологи в эфире НСН предложили выход из военного конфликта в Нагорном Карабахе.
Армения и Азербайджан, противоборствующие стороны конфликта из-за независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщают о военных действиях и опровергают данные друг друга.
По заявлению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, военные получили контроль над семью селами. В свою очередь, пресс-служба Минобороны Армении опровергает эту информацию и утверждает, что ВС Армении уничтожили одну боевую машину пехоты, 4 вертолета противника, 10 танков и около 15 беспилотников.
Политолог Сергей Марков в эфире НСН предположил, что в Нагорном Карабахе может повториться ситуация апреля 2016 года.
«Наиболее вероятно, они пойдут по сценарию апрельской войны 16 года, когда начались серьезные переговоры. Эти переговоры почти завершились успехом, но в последний момент руководство Армении не решилось подписать эти договоренности ввиду страха перед своими радикалами», - посетовал он.
По мнению собеседника НСН, России следует подтолкнуть Армению, чтобы начались переговоры. Только это может способствовать деэскалации конфликта.
Угроза полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном существует, проблема в отношениях двух стран заключается в отказе признавать чужую идентичность, рассказал в эфире НСН директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
«Сейчас обострение можно связать с потерей глобальной инициативы, которые связаны со сложностями внутри США. Глобалистов курировали американские либералы, которые стали демократами. Сейчас из-за внутриполитичесского кризиса глобалистские проекты остались без патронажа. Чтобы хоть какую-то инициативу удержать, они пытаются сейчас активничать в разных точках, в том числе, в Закавказье. У России достаточно рычагов, в первую очередь, дипломатических и рычагов личного авторитета Владимира Путина для очередной заморозки конфликта», - добавил он.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается с февраля 1988 года, когда Нагорный Карабах в одностороннем порядке объявил о выходе из состава тогда Азербайджанской ССР.
С 1992 года ведутся переговоры о мирном разрешении противостояния, которое периодически переходит в горячую фазу на границе.
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