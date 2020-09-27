Политологи назвали новые причины старой войны в Карабахе

Армения и Азербайджан, противоборствующие стороны конфликта из-за независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщают о военных действиях и опровергают данные друг друга.

По заявлению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, военные получили контроль над семью селами. В свою очередь, пресс-служба Минобороны Армении опровергает эту информацию и утверждает, что ВС Армении уничтожили одну боевую машину пехоты, 4 вертолета противника, 10 танков и около 15 беспилотников.

Политолог Сергей Марков в эфире НСН предположил, что в Нагорном Карабахе может повториться ситуация апреля 2016 года.

«Наиболее вероятно, они пойдут по сценарию апрельской войны 16 года, когда начались серьезные переговоры. Эти переговоры почти завершились успехом, но в последний момент руководство Армении не решилось подписать эти договоренности ввиду страха перед своими радикалами», - посетовал он.