«Еще один момент, на котором мы фиксируем внимание - это исключение из маркировки мелкопорционной упаковки. Есть только одно исключение, которое касается кофейных напитков 3в1 весом до 18 грамм. К сожалению, это вмешивается в конкуренцию, учитывая, что на рынке есть аналогичная продукция весом 20 грамм. Это приводит к неравным условиям для участников рынка, так как для кого-то маркировка будет внедряться, а для кого-то нет. Мы же предлагаем повысить барьер до 30 грамм и исключить все, что фасуется в мелкопорционном формате в розницу», - подытожил он.

Говоря о фальсификате, собеседник НСН подчеркнул, что сейчас проблем с ним на рынке практически нет.

«На наш взгляд, с фальсификацией на рынке чая и кофе особых проблем нет. Я не думаю, что общий объем фальсификации превышает 1%, это техническая величина. Безусловно, маркировка поможет органам контроля реагировать на эту проблему», - рассказал он.

