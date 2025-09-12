В «Росчайкофе» объяснили, почему просят Минпромторг об отсрочке маркировки
Рамаз Чантурия заявил НСН, что необходимо не только отсрочить обязательную маркировку, но и убрать из нее исключение для товаров весом до 18 грамм.
Производители чая, кофе и какао просят об отсрочке маркировки, так как у них сейчас нет средств на эти процессы, к тому же необходимо полностью исключить от туда мелкопорционную продукцию, так как это создает недобросовестную конкуренцию. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Производители предупредили о возможных сбоях в поставках чая и кофе из-за неготовности к обязательной маркировке. В связи с этим ассоциация «Росчайкофе» обратилась в Минпромторг с просьбой сдвинуть сроки ее внедрения в следующем году, сообщили «Известия». Так, по оценкам организации, затраты крупного производителя на внедрение системы идентификации составят от 100 млн до 1 млрд рублей. Чантурия заявил, что сдвиг внедрения маркировки важен и для потребителя.
«Излишне драматизируют. Чайная, кофейная отрасль и производители какао как только узнали о начале внедрения маркировки, начали максимально оперативно готовиться к процессу. Проводили довольно много встреч с РПТ (РусПродТорг, прим. НСН), изучали различные технологические решения. Но, учитывая, что сроки эксперимента достаточно сжаты для таких индустрий, то очевидно, что было недостаточно времени для проведения экспериментов. Поэтому мы попросили Минпромторг, который отвечает за маркировку, дать компаниям чуть больше времени, отсрочить обязательные этапы на несколько месяцев для того, чтобы пройти все тесты и подобрать оборудование. В середине года бюджетные возможности у компаний ограничены. Сейчас очень сложно найти средства для внедрения не только технологического оборудования, но и программных решений. Как раз 1 декабря должна начаться маркировка какао, с 1 апреля добавится чайная продукция и 1 июня - кофе. Отсрочка поможет компаниям адаптироваться, а потребителю - не заметить введение маркировки. Мы надеемся, что участников отрасли услышат», - рассказал он.
Также Чантурия заявил, что отрасль просит обратить внимание на продукцию, продаваемую в мелких порциях, и исключить ее из маркировки.
«Еще один момент, на котором мы фиксируем внимание - это исключение из маркировки мелкопорционной упаковки. Есть только одно исключение, которое касается кофейных напитков 3в1 весом до 18 грамм. К сожалению, это вмешивается в конкуренцию, учитывая, что на рынке есть аналогичная продукция весом 20 грамм. Это приводит к неравным условиям для участников рынка, так как для кого-то маркировка будет внедряться, а для кого-то нет. Мы же предлагаем повысить барьер до 30 грамм и исключить все, что фасуется в мелкопорционном формате в розницу», - подытожил он.
Говоря о фальсификате, собеседник НСН подчеркнул, что сейчас проблем с ним на рынке практически нет.
«На наш взгляд, с фальсификацией на рынке чая и кофе особых проблем нет. Я не думаю, что общий объем фальсификации превышает 1%, это техническая величина. Безусловно, маркировка поможет органам контроля реагировать на эту проблему», - рассказал он.
Ранее стало известно, что кофе сортов робуста и арабика стал лидером по росту цен среди товаров в августе. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД Польши заявили об отсутствии основания для разрыва дипотношений с Россией
- Маркетплейсы объяснили миллионные продажи запрещенных накладок на ремни
- Супержанр для зрителя: Войтинский объяснил интерес к сказкам в кино
- Генсек НАТО объявил о запуске операции «Восточный часовой»
- В Госдуме отвергли идею «пожизненного бана» лудоманов за проигрыш 100 тысяч рублей
- В «Росчайкофе» объяснили, почему просят Минпромторг об отсрочке маркировки
- Автоэксперт призвал простудившихся россиян отказаться от управления авто
- Проект «Обманутый Россиянин» внесли в список иноагентов
- Pink Floyd анонсировали юбилейное переиздание альбома «Wish You Were Here»
- Мушкетеры и «Дыра»: Чем заняты руки худруков ведущих театров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru