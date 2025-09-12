Генсек НАТО объявил о запуске операции «Восточный часовой»

Главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич указал, что уже отдал соответствующий приказ, пишет RT.

По словам Рютте, военная активность сил блока, включающая элементы воздушной и наземной обороны, начнется в ближайшие дни. Участие в ней примут, в том числе, Дания, Франция, Великобритания и Германия.

«Помимо традиционных военных возможностей, она будет направлена на решение специфических задач, связанных с использованием беспилотников», - заключил генсек альянса.

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что после инцидента с дронами Швеция срочно отправит в Польшу средства противовоздушной обороны и авиацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

