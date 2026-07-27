Экс-депутат парламента Финляндии захотел получить российское гражданство
Бывший депутат парламента Финляндии, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, который переехал в Россию, хочет получить российское гражданство. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Туртиайнена, он кадждый день понемногу учит русский язык.
«Планирую подать заявление на получение российского гражданства и нацелен построить здесь новую жизнь. Здесь живут приятные хорошие люди, это лучшее в России», - поделился экс-депутат.
Как отметил политик, он побывал в Ярославле, Твери и Петрозаводске, но основное время Туртиайнен проводит в Москве.
Ранее Ано Туртиайнен получил политическое убежище в РФ, пишет Ura.ru. Депутат заявлял, что его мечта - российское гражданство.
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