Экс-депутат парламента Финляндии захотел получить российское гражданство

Бывший депутат парламента Финляндии, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, который переехал в Россию, хочет получить российское гражданство. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Туртиайнена, он кадждый день понемногу учит русский язык.

«Планирую подать заявление на получение российского гражданства и нацелен построить здесь новую жизнь. Здесь живут приятные хорошие люди, это лучшее в России», - поделился экс-депутат.

Как отметил политик, он побывал в Ярославле, Твери и Петрозаводске, но основное время Туртиайнен проводит в Москве.

Ранее Ано Туртиайнен получил политическое убежище в РФ, пишет Ura.ru. Депутат заявлял, что его мечта - российское гражданство.

