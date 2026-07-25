МО: «Герань» ударила по месту хранения дронов в Сумской области
25 июля 202611:20
Екатерина Галайда-Перера
Расчет БПЛА «Герань-4 Сикер» ударил по месту хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников ВСУ на окраине села Никитовка в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, в ведомстве добавили, что в районах населенных пунктов Мена и Петропавловка удары «Гераней» уничтожили АЗС, используемые в интересах ВСУ.
Ранее в МО сообщили о продолжении групповых ударов ВС РФ по ряду объектов на Украине, которые помогали армии страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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