МО: «Герань» ударила по месту хранения дронов в Сумской области

Расчет БПЛА «Герань-4 Сикер» ударил по месту хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников ВСУ на окраине села Никитовка в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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Кроме того, в ведомстве добавили, что в районах населенных пунктов Мена и Петропавловка удары «Гераней» уничтожили АЗС, используемые в интересах ВСУ.

Ранее в МО сообщили о продолжении групповых ударов ВС РФ по ряду объектов на Украине, которые помогали армии страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУУкраинаБеспилотникиМинобороны РФ

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