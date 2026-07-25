МО: «Герань» ударила по месту хранения дронов в Сумской области

Кроме того, в ведомстве добавили, что в районах населенных пунктов Мена и Петропавловка удары «Гераней» уничтожили АЗС, используемые в интересах ВСУ.

Ранее в МО сообщили о продолжении групповых ударов ВС РФ по ряду объектов на Украине, которые помогали армии страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».