«Сохранить лицо»: В Грузии объяснили заявления о формате переговоров по Закавказью
Поток заявлений о восстановлении территориальной целостности Грузии только раздражает тех людей, с которыми можно было бы договориться о жизни в едином государстве, отметил в эфире НСН политолог Петр Мамрадзе.
В правящей партии «Грузинская мечта» заявляют о неприемлемом характере формата переговоров «три плюс три» по Закавказью, чтобы сохранить лицо и популярность, заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с НСН.
Грузия рассматривает формат переговоров «три плюс три» по Закавказью как неприемлемый из-за участия в нем российской стороны, заявил ранее депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани. По его словам, Россией «оккупированы территории», и у Грузии с ней нет ни дипломатических отношений, ни каких-либо других. Сначала необходимо решить вопрос о территориальной целостности Грузии, указал Мачавариани. Мамрадзе объяснил такие заявления.
«Причина в том, что идет постоянное давление со стороны нацистов Михаила Саакашвили (экс-президент Грузии - ред. НСН) и их активность на телевидении на протяжении всех этих лет… Постоянная боязнь, что нас опять будут называть то кремлевскими, то пятой колонной, то предателями, марионетками Кремля и так далее... Этот поток идет постоянно. И я понимаю, потому что в политике, чтобы сохранить лицо и популярность, приходится идти на разные компромиссы. И вот зачастую это вынуждает отказываться от разных вот таких предложений. Другой никакой причины для того, чтобы отказываться от такого формата, потому что чем больше таких форматов, тем лучше, нет», - сказал Мамрадзе.
Он отметил, что поток заявлений о восстановлении территориальной целостности Грузии только раздражает тех людей, с которыми можно было бы договориться о жизни в едином государстве.
«У России множество соглашений с Абхазией и Южной Осетией, договоров заключено. Президент РФ Путин в 2009-2010 году сказал еще раз, что если когда-нибудь грузины и абхазы, грузины и живущие в Южной Осетии осетины договорятся о том, что они сами предпочитают жить в едином государстве, то это их дело. Вот на этом фоне я часто критикую «Мечту», потому что поток о восстановлении территориальной целостности только раздражает тех людей, с которыми можно было бы когда-нибудь договориться о том, что лучше жить в едином государстве, в полной дружбе, доверии, любви и так далее. И надо говорить о воссоединении отношений, возвращении людей в пространство доверия, вот это главное», - указал собеседник агентства.
По словам Мамрадзе, остатки «железной стены», которую создал Михаил Саакашвили, существуют до сих пор.
«То, что делал Саакашвили все эти годы после его военно-политической авантюры 2008 года – это строительство еще одной железной стены, которая отгораживала остальную Грузию от Абхазии и Южной Осетии. До сих пор остатки этой стены существуют. До сих пор существует этот закон об оккупированных территориях, который только мешает прямому общению абхазов, южноосетинских осетин и остальной части Грузии», - добавил он.
Дипломатические отношения России и Грузии были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями, передает «Радиоточка НСН».
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