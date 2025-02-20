«Сохранить лицо»: В Грузии объяснили заявления о формате переговоров по Закавказью

В правящей партии «Грузинская мечта» заявляют о неприемлемом характере формата переговоров «три плюс три» по Закавказью, чтобы сохранить лицо и популярность, заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с НСН.

Грузия рассматривает формат переговоров «три плюс три» по Закавказью как неприемлемый из-за участия в нем российской стороны, заявил ранее депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани. По его словам, Россией «оккупированы территории», и у Грузии с ней нет ни дипломатических отношений, ни каких-либо других. Сначала необходимо решить вопрос о территориальной целостности Грузии, указал Мачавариани. Мамрадзе объяснил такие заявления.