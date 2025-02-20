От Грузии требовали назначить чартерные рейсы и организованно отправлять добровольцев в зону боевых действий на Украину, а также ввести санкции против России, утверждает политик.

На днях в интервью Radio Courtoisie президент республики Михаил Кавелашвили заявил, что Грузию после начала конфликта на Украине подталкивали к войне с Россией. Он пояснил, что республику «оставляли наедине с ядерной державой и обещали: "Давайте, мы вам оружие предоставим". Молодые проевропейцы призывали нас к войне против России».







