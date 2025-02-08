Кобахидзе исключил возможность восстановления дипотношений Грузии с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сомнение в том, что Грузия когда-то восстановит дипломатические отношения с Россией.

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По его словам, Россия в 2008 году признала в качестве независимых государств отколовшиеся регионы Южная Осетия и Абхазия, из-за чего у Грузии нет возможности для восстановления дипотношений с Москвой.

В беседе с Euronews Кобахидзе отметил, что Грузия придерживается прагматичной позиции в отношениях с РФ, в частности в торговле и экономике, которые планирует развивать и в дальнейшем.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Грузия не соответствует ожиданиям Евросоюза, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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