Hürriyet: Эрдоган вмешался в переговоры по палестино-израильскому конфликту

Ранее Анкара через дипломатические каналы заявила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в конфликте. Эрдоган в понедельник провел телефонные переговоры с лидерами двух стран.

По данным Hürriyet, сейчас остановить конфликт или добиться прекращения огня невозможно, стороны пока не достигли такой стадии.

«В случае если эта стадия будет достигнута, Турция может вмешаться, поскольку она является страной, способной вести переговоры с обеими сторонами ... Если речь идет о такой миссии, подход Анкары, рекомендующий сторонам сдержанность, был принят для того, чтобы сыграть ту роль, которую от нее ожидают», — отмечается в материале.

Газета указывает, что Эрдоган — тот лидер, который может встречаться с представителями Израиля и Палестины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призывает стороны конфликта немедленно прекратить любые боевые действия и насилие и перейти к переговорам, пишет RT.

