Армия Израиля заявила о нанесении за ночь ударов по 200 целям в секторе Газа

Отмечается, что удары были нанесены по целям в Римале и Хан Юнисе. Указывается, что эти районы используются как «террористические хабы».

При этом ВВС также нанесли удары по хранилищу оружия ХАМАС в мечети, командному центру ХАМАС в еще одной мечети, а также по нескольким «оперативным квартирам» ХАМАС.

Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН заявлял, что Катар может высказывать недовольство израильскими ударами по сектору Газа. Однако, указал он, все остальные страны Персидского залива помогут Израилю стереть региона с лица земли, передает «Радиоточка НСН».

