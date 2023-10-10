Армия Израиля заявила о нанесении за ночь ударов по 200 целям в секторе Газа

За ночь самолеты нанесли авиаудары по более чем 200 объектам в секторе Газа, которые принадлежат ХАМАС и «Исламскому джихаду». Об этом сообщила армия обороны Израиля.

ХАМАС с начала операции выпустил по Израилю 4,5 тысячи ракет

Отмечается, что удары были нанесены по целям в Римале и Хан Юнисе. Указывается, что эти районы используются как «террористические хабы».

При этом ВВС также нанесли удары по хранилищу оружия ХАМАС в мечети, командному центру ХАМАС в еще одной мечети, а также по нескольким «оперативным квартирам» ХАМАС.

Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН заявлял, что Катар может высказывать недовольство израильскими ударами по сектору Газа. Однако, указал он, все остальные страны Персидского залива помогут Израилю стереть региона с лица земли, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль

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