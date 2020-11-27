Милонов обозвал Навального «содержанкой Запада» из-за санкций против олигархов

«Навальный, сидя на Западе, по сути, является содержанкой Запада, поскольку он ничем другим не занимается. Он пытается напакостить как можно больше. Поскольку его там поят и кормят, он пытается сделать похуже для России. Он же обычный злобный карлик. Он всего лишь копия всех остальных вредных пауков, типа Ходорковского. Ничего оригинального он не придумал. Но те олигархи, которые помогали Навальному тайным образом, услышат его призыв и перестанут ему помогать. А поддержки у Навального среди людей довольно мало. Не думаю, что позиция Навального может рассматриваться в контексте международных отношений. Много таких сбежавших на Запад, и их точка зрения абсолютно частная», - добавил Милонов.

Ранее сообщалось, что оппозиционер Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. В октябре глава администрации Путина заявлял, что с Навальным могут работать агенты американской разведки, от которых он «получает инструкции». Суд в Москве оставил этот иск без движения.

