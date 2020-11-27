Милонов обозвал Навального «содержанкой Запада» из-за санкций против олигархов
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в эфире НСН высказал предположение, что если какие-то бизнесмены раньше тайно помогали оппозиционеру, то теперь откажутся это делать.
Российский оппозиционер Алексей Навальный в ходе выступления в Европейском парламенте предложил применять денежные санкции в отношении российских олигархов, в том числе в качестве реакции на его предполагаемое отравление. Он заметил, что введение санкций против руководства российских силовых структур несущественно, так как у них не так много имущества и банковских счетов в Европе.
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что олигархи, которые спонсируют Навального, после такого его заявления откажутся это делать.
«Навальный, сидя на Западе, по сути, является содержанкой Запада, поскольку он ничем другим не занимается. Он пытается напакостить как можно больше. Поскольку его там поят и кормят, он пытается сделать похуже для России. Он же обычный злобный карлик. Он всего лишь копия всех остальных вредных пауков, типа Ходорковского. Ничего оригинального он не придумал. Но те олигархи, которые помогали Навальному тайным образом, услышат его призыв и перестанут ему помогать. А поддержки у Навального среди людей довольно мало. Не думаю, что позиция Навального может рассматриваться в контексте международных отношений. Много таких сбежавших на Запад, и их точка зрения абсолютно частная», - добавил Милонов.
Ранее сообщалось, что оппозиционер Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. В октябре глава администрации Путина заявлял, что с Навальным могут работать агенты американской разведки, от которых он «получает инструкции». Суд в Москве оставил этот иск без движения.
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