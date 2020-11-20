«Гопник, ватник, шелупонь». Милонов о порвавшем портрет Путина депутате

«К чиновникам никто не предъявляет требования иметь портрет президента. Например, я депутат Госдумы и никто и никогда мне не говорил повесить обязательно портрет президента или кого еще. Но чиновники и госслужащие имеют право вешать портреты руководителей, не своих непосредственных, а лидеров государств», - сказал Милонов.

По его словам, повесить портрет президента – это нормально, это дань уважения не только к личности, но и к руководителю государства как к должности. Флаг, герб, портрет президента – необходимые атрибуты, которые никоим образом не свидетельствуют о культе личности, уверен депутат.

«Что касается позора Петербурга, вот этой всей политической перхоти, этих гопников, непонятно откуда понаехавших в Петербург, которые унижают нас своими экзальтированными выходками, то, конечно же, мне очень стыдно, что в результате определенных сговоров и манипуляций в центре Петербурга у жителей нет нормальных муниципальных депутатов. А дурно пахнущее вонью ватника, революционера, отребье, как этот Юферев, пытается заменить подлинную муниципальную работу на политические шоу. Я не понимаю, почему целый муниципалитет был отдан на откуп этой шелупони. Я надеюсь, что жители муниципалитета, узнав, что пробралось к ним в муниципальные советы, будут иметь право выгнать их к чертям собачьим, потому что это не по-петербургски. Они не достойны быть депутатами в Санкт-Петербурге», - сказал Милонов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил по этому поводу, что госучреждения не обязаны вешать портреты Владимира Путина в кабинетах, таких инструкций не существует.

