«Гопник, ватник, шелупонь». Милонов о порвавшем портрет Путина депутате
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов рассказал в эфире НСН, что портреты главы государства в кабинетах чиновников – это дань уважения к должности и самому государству.
СМИ сообщили, что в здании совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге чиновники заменили портрет Александра Пушкина на президента России Владимира Путина, однако одному из госслужащих это не понравилось и он порвал картину с лицом российского лидера.
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов рассказал в эфире НСН, что портреты главы государства в кабинетах чиновников – это не культ личности, а дань уважения к должности главы государства.
«К чиновникам никто не предъявляет требования иметь портрет президента. Например, я депутат Госдумы и никто и никогда мне не говорил повесить обязательно портрет президента или кого еще. Но чиновники и госслужащие имеют право вешать портреты руководителей, не своих непосредственных, а лидеров государств», - сказал Милонов.
По его словам, повесить портрет президента – это нормально, это дань уважения не только к личности, но и к руководителю государства как к должности. Флаг, герб, портрет президента – необходимые атрибуты, которые никоим образом не свидетельствуют о культе личности, уверен депутат.
«Что касается позора Петербурга, вот этой всей политической перхоти, этих гопников, непонятно откуда понаехавших в Петербург, которые унижают нас своими экзальтированными выходками, то, конечно же, мне очень стыдно, что в результате определенных сговоров и манипуляций в центре Петербурга у жителей нет нормальных муниципальных депутатов. А дурно пахнущее вонью ватника, революционера, отребье, как этот Юферев, пытается заменить подлинную муниципальную работу на политические шоу. Я не понимаю, почему целый муниципалитет был отдан на откуп этой шелупони. Я надеюсь, что жители муниципалитета, узнав, что пробралось к ним в муниципальные советы, будут иметь право выгнать их к чертям собачьим, потому что это не по-петербургски. Они не достойны быть депутатами в Санкт-Петербурге», - сказал Милонов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил по этому поводу, что госучреждения не обязаны вешать портреты Владимира Путина в кабинетах, таких инструкций не существует.
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