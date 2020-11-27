В КПРФ нашли замену «игрушечным» санкциям Навального против олигархов

«Я считаю, что санкции - это не оружие в международных взаимоотношениях. Они всегда обоюдоострые. Если есть нарушение какого-либо законодательства, надо принимать меры в соответствии с законом. Судите, сажайте. А все остальное - это игрушки. С первых дней санкционной войны международные отношения обречены на деградацию, экономический спад, неправовые решения. А олигархи наживаются на воровстве, эксплуатации народов. Их надо просто судить. А эти игры мне не по душе», - отметил парламентарий.



Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что олигархи, которые, по его мнению, могли тайно помогать Навальному, после такого его заявления откажутся это делать.

Кроме того, парламентарий назвал Навального «содержанкой Запада», так как он пытается «напакостить» России из-за рубежа. «Он же обычный злобный карлик. Он всего лишь копия всех остальных вредных пауков, типа Ходорковского», - отметил Милонов.



Ранее сообщалось, что Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. В октябре глава администрации Путина заявлял, что с Навальным могут работать агенты американской разведки, от которых он «получает инструкции». Суд в Москве оставил этот иск без движения.

