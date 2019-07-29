Власти Москвы согласовали акцию в поддержку кандидатов в Мосгордуму

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов сообщил о согласовании властями Москвы акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на 3 августа, пишет РИА Новости.

Отметим, по словам Федотова, акция согласована на 3 августа и состоится на проспекте Сахарова.

Заявка на проведение акции была подана Либертарианской партией ещё на прошлой неделе. Однако, как сообщил в своём Twitter член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов, речь шла об акции на Лубянской площади. Заявители не согласны с ответом мэрии и намерены вести диалог.

«Неделю назад мы подали заявку на проведение митинга 3 августа на Лубянскую площадь. У нас есть ответ от мэрии, который нас не утраивает. Мэрия предложила переговоры, они будут в ближайшее время. Мы действуем с санкции штабов независимых кандидатов. Мы не соглашались на Сахарова», — написал Светов.

Ранее, 27 июля, в столице прошёл несогласованный митинг против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу. По данным «ОВД-Инфо», в нём приняли участие 3500 человек, из них более 1300 были задержаны.

