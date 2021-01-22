Соболь оштрафовали на 250 тыс рублей

Симоновский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 250 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (включен в список иностранных агентов) Любовь Соболь за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, передает РИА Новости.

Речь идет о призывах приходить на несанкционированную акцию в Москве, намеченную на эту субботу.

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Ранее МВД предупредило, что будет «незамедлительно реагировать на правонарушения» и «немедленно пресекать». Нарушителей привлекут к ответственности, предусмотренной законом.

Как сообщалось ранее, студенты Санкт-Петербургского государственного университета, участвующие в несогласованных массовых мероприятиях 23 января, могут получить дисциплинарное взыскание вплоть до отчисления. О возможности «дисциплинарного наказания» студентов предупредили в Кубанско-государственном аграрном университете, в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина и в МГУ. Некоторые вузы перенесли экзамены на время протестных акций без возможности пересдачи.

Как сообщает Свободная пресса, российские певец Филипп Киркоров призвал ходить на концерты, а не на митинги.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Алексей НавальныйНесанкционированный МитингПолитика
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