Соболь оштрафовали на 250 тыс рублей

Симоновский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 250 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (включен в список иностранных агентов) Любовь Соболь за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, передает РИА Новости.

Речь идет о призывах приходить на несанкционированную акцию в Москве, намеченную на эту субботу.