СПбГУ пригрозил студентам отчислением за участие в акциях 23 января
Студенты Санкт-Петербургского государственного университета, участвующие в несогласованных массовых мероприятиях 23 января, могут получить дисциплинарное взыскание вплоть до отчисления. Об этом пишет «Интерфакс».
Первый проректор вуза по учебной и методической работе Марина Лаврикова пояснила, что участие в несанкционированных акциях нарушает Правила внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ.
Это не первый вуз, который угрожает студентам отчислением за участие в акциях. Ранее о возможности «дисциплинарного наказания» студентов предупредили в Кубанско-государственном аграрном университете, в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина и в МГУ. Некоторые вузы перенесли экзамены на время протестных акций без возможности пересдачи.
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