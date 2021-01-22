СПбГУ пригрозил студентам отчислением за участие в акциях 23 января

Это не первый вуз, который угрожает студентам отчислением за участие в акциях. Ранее о возможности «дисциплинарного наказания» студентов предупредили в Кубанско-государственном аграрном университете, в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина и в МГУ. Некоторые вузы перенесли экзамены на время протестных акций без возможности пересдачи.





