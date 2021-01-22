Лига безопасного интернета призвала ограничить TikTok в РФ из-за призывов к протестам
Лига безопасного интернета высказалась за ограничение социальных сетей TikTok и Twitter в России из-за призывов к протестам 23 января, передает ТАСС слова главы лиги и члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной.
Она призвала пресечь распространения запрещенной информации вплоть до ограничения скорости траффика Tik Tok, Twitter или полностью заблокировать их работу в России.
По ее словам, в этих соцсетях продвигаются сделанные по единым стандартам ролики, призывающие детей к протестам. В этой связи она призвала ограничить несовершеннолетних от такой информации.
Ранее МВД предупредило, что будет «незамедлительно реагировать на правонарушения» и «немедленно пресекать». Нарушителей привлекут к ответственности, предусмотренной законом.
Как сообщалось ранее, студенты Санкт-Петербургского государственного университета, участвующие в несогласованных массовых мероприятиях 23 января, могут получить дисциплинарное взыскание вплоть до отчисления. О возможности «дисциплинарного наказания» студентов предупредили в Кубанско-государственном аграрном университете, в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина и в МГУ. Некоторые вузы перенесли экзамены на время протестных акций без возможности пересдачи.
Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал Свободной прессе возможные последствия намеченных на субботу митингов.
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