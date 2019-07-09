Собчак сочла нелепым оскорбление Путина в эфире грузинского телеканала
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в своем Telegram-канале нецензурную ругань в адрес российского президента Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2».
Бывший кандидат в президенты РФ отметила, что ее позиция остается неизменной «с первых митингов десятых годов».
«Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и скорее показывает слабость позиции», — цитирует Собчак «Свободная пресса».
Собчак также сравнила грузинского журналиста Георгия Габунию, который начал свою воскресную программу «P.S.» с нецензурных оскорблений Путина, с подростком, который написал на заборе матерное слово и радуется, передает Газета.ру. Телеведущая заметила, что похожей риторики в своих заявлениях придерживается российский оппозиционер Алексей Навальный. Такая позиция, по мнению Собчак, лишь отпугивает людей.
Ранее бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в беседе с НСН заявила, что за скандалом в эфире телеканала «Рустави 2» стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Она отметила, что его почерк можно было легко узнать в речи Габунии.
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