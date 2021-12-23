Песков объяснил, почему СМИ-иноагенты не задали вопрос на пресс-конференции Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему представителям СМИ-иноагентам не дали возможности задать вопрос на ежегодной пресс-конференции главы государства.
По словам представителя Кремля, на это просто «не хватило времени». Президент общался с представителями СМИ в зале центрального выставочного зала «Манеж» почти четыре часа. Как отметил пресс-секретарь, не получили слова даже некоторые представители президентского пула.
Накануне, при подготовке к мероприятию, Песков заявлял, что представители СМИ-иноагентов смогут воспользоваться своим правом задать вопрос президенту. На пресс-конференцию Путина было аккредитовано 507 журналистов. Среди них значились сотрудники телеканала «Дождь» и интернет-издания Meduza. Оба СМИ внесены в России в реестр иноагентов.
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