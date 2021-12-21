Суд отказался выпускать из СИЗО ректора «Шанинки» Зуева

Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, сообщает РИА Новости.

Защита Зуева направила в суд апелляцию, в которой просила о смягчении меры пресечения, ссылаясь на его состояние здоровья, однако суд оставил в силе решение Тверского суда от 3 декабря.

Таким образом Зуев останется в СИЗО до 7 марта 2022 года.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что человека, обвиняемого по экономическим преступлениям, нет необходимости держать в тюрьме, и необходимость содержания ректора «Шанинки» в СИЗО отсутствует.

Зуев проходит подозреваемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины он не признаёт.