Суд отказался выпускать из СИЗО ректора «Шанинки» Зуева
Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, сообщает РИА Новости.
Защита Зуева направила в суд апелляцию, в которой просила о смягчении меры пресечения, ссылаясь на его состояние здоровья, однако суд оставил в силе решение Тверского суда от 3 декабря.
Таким образом Зуев останется в СИЗО до 7 марта 2022 года.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что человека, обвиняемого по экономическим преступлениям, нет необходимости держать в тюрьме, и необходимость содержания ректора «Шанинки» в СИЗО отсутствует.
Зуев проходит подозреваемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины он не признаёт.
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