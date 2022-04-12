СМИ: Зеленский отказался от встречи со Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает Bild со ссылкой на украинские правительственные круги.

Зеленский подтвердил встречу предполагаемых стран-гарантов безопасности Украины

По данным источников, причиной отказа стали «тесные связи Штайнмайера с Россией», а также его поддержка газопровода «Северный поток — 2».

Собеседник издания добавил, что «другие политики из Евросоюза» могут приехать в Киев.

Ранее президент Германии Штайнмайер заявил, что поддержка «Северного потока - 2» была ошибкой.

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ФОТО: Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото с сайта gr-sozidatel.ru.
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийГерманияФранк-вальтер Штайнмайер
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