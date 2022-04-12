СМИ: Зеленский отказался от встречи со Штайнмайером
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает Bild со ссылкой на украинские правительственные круги.
По данным источников, причиной отказа стали «тесные связи Штайнмайера с Россией», а также его поддержка газопровода «Северный поток — 2».
Собеседник издания добавил, что «другие политики из Евросоюза» могут приехать в Киев.
Ранее президент Германии Штайнмайер заявил, что поддержка «Северного потока - 2» была ошибкой.
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