Президент Германии Штайнмайер назвал ошибкой свою поддержку «Северного потока - 2»
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Der Spiegel заявил, что его поддержка газопровода «Северный поток - 2» подорвала доверие со стороны восточноевропейских партнёров.
Он отметил, что его «слишком долго устраивал тот факт, что планирование проекта завершилось ещё до 2014 года», из-за чего он пошёл на диалог.
«Конечно, это было ошибкой. Мало того, что проект стоимостью в миллиард долларов потерпел неудачу, наше поведение также стоило нам доверия со стороны наших восточноевропейских партнёров. Это больно», - заключил Штайнмайер.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принял решение остановить сертификацию газопровода «Северный поток - 2».
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