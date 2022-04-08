Президент Германии Штайнмайер назвал ошибкой свою поддержку «Северного потока - 2»

Он отметил, что его «слишком долго устраивал тот факт, что планирование проекта завершилось ещё до 2014 года», из-за чего он пошёл на диалог.

«Конечно, это было ошибкой. Мало того, что проект стоимостью в миллиард долларов потерпел неудачу, наше поведение также стоило нам доверия со стороны наших восточноевропейских партнёров. Это больно», - заключил Штайнмайер.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принял решение остановить сертификацию газопровода «Северный поток - 2».