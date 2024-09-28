СМИ: Зеленский нервничал на встрече с Трампом
28 сентября 202416:19
Президент Украины Владимир Зеленский нервничал во время встречи с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом, сообщает обозреватель журнала Der Spiegel Анн-Дорит Бой.
По мнению журналистки, встреча была довольно «прохладной».
Бой пишет, что украинский лидер пытался контролировать черты своего лица и пытался казаться спокойным.
В ходе встречи Трамп заявил о готовности в случае победы на президентских выборах сотрудничать с демократами для достижения мира на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru