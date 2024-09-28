СМИ: Зеленский нервничал на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский нервничал во время встречи с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом, сообщает обозреватель журнала Der Spiegel Анн-Дорит Бой.

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По мнению журналистки, встреча была довольно «прохладной».

Бой пишет, что украинский лидер пытался контролировать черты своего лица и пытался казаться спокойным.

В ходе встречи Трамп заявил о готовности в случае победы на президентских выборах сотрудничать с демократами для достижения мира на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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