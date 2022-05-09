СМИ: ЕС планирует отказаться от запрета на транспортировку российской нефти

Собеседники агентства утверждают, что в числе стран, выступавших за исключение запрета, была Греция.

Источники добавили, что запрет европейским компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть, в шестом пакете санкций решено оставить, несмотря на несогласие некоторых членов сообщества.

Ранее Даниэль Ветцель в статье для немецкого издания Die Welt написал, что танкеры с российской нефтью заходят в европейские порты вопреки санкционному запрету ЕС, потому что России якобы помогает Греция, сообщает телеканал «360».