СМИ: ЕС планирует отказаться от запрета на транспортировку российской нефти
Евросоюз планирует исключить из шестого пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими государствам сообщества, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и источники в ЕС.
Собеседники агентства утверждают, что в числе стран, выступавших за исключение запрета, была Греция.
Источники добавили, что запрет европейским компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть, в шестом пакете санкций решено оставить, несмотря на несогласие некоторых членов сообщества.
Ранее Даниэль Ветцель в статье для немецкого издания Die Welt написал, что танкеры с российской нефтью заходят в европейские порты вопреки санкционному запрету ЕС, потому что России якобы помогает Греция, сообщает телеканал «360».
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