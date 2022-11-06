СМИ: Западные страны обсуждают вероятные условия мира между Украиной и Россией

По данным издания, все высокопоставленные представили стран Запада в публичной плоскости не делают заявлений, которые могли бы поставить Киев в какие-либо рамки. Одновременно в частном порядке лидеры западных государств обсуждают вероятные условия мира между Украиной и Россией.

«Западные дипломаты говорят, что Вашингтон и его союзники не видят особых перспектив прекращения войны на Украине путем переговоров, учитывая высокие ставки для Москвы и Киева и тот факт, что обе стороны верят в свою победу», — пишет издание.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США в частном порядке просит украинского президента Владимира Зеленского в частном порядке показать готовность к переговорам с Россией.

