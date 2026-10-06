Новые мишени: Затулин о будущем Литвы после размещения ядерного оружия
Во всем мире разумные страны стремятся себя обезопасить, чтобы не стать чьей-то мишенью, однако Литва, Латвия и Эстония «выпрыгивают из штанов» ради этого, заявил НСН Константин Затулин.
Как только на территории Латвии, Литвы и Эстонии будет размещено ядерное оружие, объекты в этих странах сразу попаду в список целей РФ для ответных ударов. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин.
Парламент Литвы в первом чтении одобрил отмену запрета на размещение в стране ядерного оружия, пишет агентство Reuters. Однако для окончательной отмены конституционного запрета должно состояться еще одно голосование, которое назначено на 12 января 2027 года. Тем временем спикер парламента Литвы Сейма Юозас Олекас заявил, что отмена конституционных ограничений на размещение ядерного оружия (статья 137) сделает страну такой же, как другие государства НАТО. Затулин раскрыл, как стоит расценивать такой шаг.
«Мы не должны расслабляться, предполагая, что это просто элемент психологической войны. Реальное размещение ядерного оружия на территории Литвы, Латвии или Эстонии будет воспринято Россией в штыки, и мы найдем, как на это ответить. Это, судя по синхронности этих объявлений в странах Прибалтики, вполне может быть частью общего плана «принуждения России к миру». В Латвии только что прошли выборы, в ходе которых тоже звучала тема, что там нет конституционных ограничений на размещение ядерного оружия, в отличие от Литвы. Литва же тоже торопится снять конституционные ограничения. Это при том, что разумные страны стремятся избавиться от того, чтобы быть чьей-то целью. А эти просто из штанов выпрыгивают. Поэтому, как только там будут размещены ядерные средства, в перечень наших целей для ответного удара будут добавлены цели на территории Латвии, Эстонии и Литвы, если последняя проявит солидарность в этом вопросе», — уточнил он.
Напомним, что размещение ядерного оружия в Литве противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года. Так, согласно первой статье документа, ядерным странам запрещается передавать ядерное оружие, а вторая статья запрещает неядерным государствам принимать этот вид оружия.
Ранее стало известно, что в политических и экспертных кругах Ирана активно обсуждается вопрос о возможном выходе из ДНЯО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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