«Мы не должны расслабляться, предполагая, что это просто элемент психологической войны. Реальное размещение ядерного оружия на территории Литвы, Латвии или Эстонии будет воспринято Россией в штыки, и мы найдем, как на это ответить. Это, судя по синхронности этих объявлений в странах Прибалтики, вполне может быть частью общего плана «принуждения России к миру». В Латвии только что прошли выборы, в ходе которых тоже звучала тема, что там нет конституционных ограничений на размещение ядерного оружия, в отличие от Литвы. Литва же тоже торопится снять конституционные ограничения. Это при том, что разумные страны стремятся избавиться от того, чтобы быть чьей-то целью. А эти просто из штанов выпрыгивают. Поэтому, как только там будут размещены ядерные средства, в перечень наших целей для ответного удара будут добавлены цели на территории Латвии, Эстонии и Литвы, если последняя проявит солидарность в этом вопросе», — уточнил он.

Напомним, что размещение ядерного оружия в Литве противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года. Так, согласно первой статье документа, ядерным странам запрещается передавать ядерное оружие, а вторая статья запрещает неядерным государствам принимать этот вид оружия.

Ранее стало известно, что в политических и экспертных кругах Ирана активно обсуждается вопрос о возможном выходе из ДНЯО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

