Военэксперт Колесник назвал бесполезной защиту моста в Киеве против БПЛА РФ

По его словам, они не имеют никакого эффекта против российского вооружения, особенно реактивных дронов и ракет.

«Наши «Герань-4» и «Герань-5» шьют эти защиты без проблем... Это демонстрационная история для внутреннего употребления — показать, что они ещё состоятельны», - сказал Колесник.

Что касается более серьёзной защиты, а именно придуманных в РФ «мангалов», то, по мнению эксперта, Киев вряд ли сможет реализовать и применить подобные конструкции в ближайшее время.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве и два сухогруза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

