Военэксперт Колесник назвал бесполезной защиту моста в Киеве против БПЛА РФ
Лёгкие сети, которые повесили на Северный мост в Киеве против беспилотников - «это больше имитация защиты». Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт Андрей Колесник.
По его словам, они не имеют никакого эффекта против российского вооружения, особенно реактивных дронов и ракет.
«Наши «Герань-4» и «Герань-5» шьют эти защиты без проблем... Это демонстрационная история для внутреннего употребления — показать, что они ещё состоятельны», - сказал Колесник.
Что касается более серьёзной защиты, а именно придуманных в РФ «мангалов», то, по мнению эксперта, Киев вряд ли сможет реализовать и применить подобные конструкции в ближайшее время.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве и два сухогруза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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