Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала

По его словам, оплатить маткапиталом можно любой уровень образования, в том числе дошкольное и высшее, а также дополнительные программы: кружки, секции и занятия с репетиторами. При этом на дату начала обучения возраст ребёнка не должен превышать 25 лет.

Также эксперт указал, что образовательная организация может быть как государственной, так и частной. Главное - она обязана находиться в РФ и иметь соответствующую лицензию.

«Помимо платных образовательных услуг маткапитал можно направить на содержание ребёнка и присмотр за ним, а также на оплату общежития и коммунальных услуг на период обучения», - добавил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что размер маткапитала в России с февраля 2027 года увеличат на уровень инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

