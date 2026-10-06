Россиянам рассказали о нюансах использования маткапитала
Средства материнского капитала можно направить на образование любого ребёнка в семье, а не только того, после рождения которого был выдан сертификат. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
По его словам, оплатить маткапиталом можно любой уровень образования, в том числе дошкольное и высшее, а также дополнительные программы: кружки, секции и занятия с репетиторами. При этом на дату начала обучения возраст ребёнка не должен превышать 25 лет.
Также эксперт указал, что образовательная организация может быть как государственной, так и частной. Главное - она обязана находиться в РФ и иметь соответствующую лицензию.
«Помимо платных образовательных услуг маткапитал можно направить на содержание ребёнка и присмотр за ним, а также на оплату общежития и коммунальных услуг на период обучения», - добавил эксперт.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что размер маткапитала в России с февраля 2027 года увеличат на уровень инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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