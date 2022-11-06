WP: Вашингтон просит Киев показать готовность к переговорам с Москвой
США в частном порядке просит украинского президента Владимира Зеленского в частном порядке показать готовность к переговорам с Россией, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Журналисты считают, что такая демонстрация позволит Украине «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников», а не на то, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.
Издание делает вывод, что такой ход - «продуманная попытка обеспечить украинскому правительству поддержку других государств», отмечает RT.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс, сообщают «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 566 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 735 / сут.
- Профессор Орлов: На Западе прислушались к посылу России о недопущении ядерной войны
- В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине
- В России впервые с июля выявили менее 5 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки
- На севере Запорожской области возводят укрепрайоны
- WP: Вашингтон просит Киев показать готовность к переговорам с Москвой
- СМИ: Киев собирается эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного отключения света
- Во Владивостоке две школьницы сняли на видео, как избивают пенсионерку
- В Челябинской области пожар унес жизни трех человек
- Эксперт рассказал, как продать старый смартфон
- Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru