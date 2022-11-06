WP: Вашингтон просит Киев показать готовность к переговорам с Москвой

США в частном порядке просит украинского президента Владимира Зеленского в частном порядке показать готовность к переговорам с Россией, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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Журналисты считают, что такая демонстрация позволит Украине «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников», а не на то, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.

Издание делает вывод, что такой ход - «продуманная попытка обеспечить украинскому правительству поддержку других государств», отмечает RT.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс, сообщают «Известия».

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:РоссияПереговорыУкраинаСШАВладимир Зеленский
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