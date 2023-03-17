СМИ: Запад опасается расширения списка военных целей Украины

Многие союзники Украины боятся, что власти Киева, получив истребители, могут расширить свои военные цели на российскую территорию. Об этом сообщила газета Confidencial.

Издание отмечает, что это может привести к обострению конфликта. Указывается, что вслед за Польшей истребители станут поставлять и другие страны.

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Ранее правительство Словакии одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29.

При этом телеканал Fox News сообщал, что группа сенаторов США попросила Пентагон изучить возможность отправки Украине истребителей F-16. По мнению сенаторов, отправка истребителей может изменить ситуацию в зоне боевых действий. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможная передача истребителей киевскому режиму только затянет конфликт, сообщает НСН.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:РоссияУкраина

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