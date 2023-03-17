СМИ: Запад опасается расширения списка военных целей Украины

Многие союзники Украины боятся, что власти Киева, получив истребители, могут расширить свои военные цели на российскую территорию. Об этом сообщила газета Confidencial.

Издание отмечает, что это может привести к обострению конфликта. Указывается, что вслед за Польшей истребители станут поставлять и другие страны.