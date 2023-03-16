Блинкен призвал союзников США не зацикливаться на поставках истребителей
Союзники США не должны зацикливаться на идее отправки Украине определенных видов вооружения или техники. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, необходимо сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине получить все необходимое для защиты от России и подготовиться к собственному наступлению в скором времени.
Ранее глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что предоставленные Польшей Украине боевые машины уже стали законной целью Воздушно-космических сил России.
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