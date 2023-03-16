Блинкен призвал союзников США не зацикливаться на поставках истребителей

По его словам, необходимо сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине получить все необходимое для защиты от России и подготовиться к собственному наступлению в скором времени.

Ранее глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что предоставленные Польшей Украине боевые машины уже стали законной целью Воздушно-космических сил России.

