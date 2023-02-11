СМИ: Запад намерен стать третьей силой в переговорах России и Украины

Пэррис подчеркнул, что оружие, которое поставляет Запад на Украину, предназначено для обороны, а не для нападения, хотя в условиях конфликта сложно разграничить эти задачи.

«Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе здесь просто поставляем бесплатное вооружение. Мы оплачиваем счета здесь. Не одному Зеленскому заказывать музыку», — подчеркнул Пэррис.

По его мнению, на будущих переговорах Украины с Россией у Запада есть свой интерес в определении параметров мирного договора. И это относится к любому подобному решению.

«Наступает время, когда мы должны будем сказать больше. Должен наступить день — и пусть это произойдет в ближайшее время, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия. Но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться. Это будут силы Запада, возглавляемые президентом США», — цитирует американского публициста Газета.ru.

Ранее президент США Джо Байден и лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в совместном заявлении по итогам переговоров призвали к «справедливому и прочному миру» на Украине. Об этом сообщили в Белом доме.

