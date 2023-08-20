СМИ: Запад готовит не устраивающие Россию и Украину мирные инициативы

«Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению <военной операции>, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы», — пишут западные журналисты.



В публикации отмечается, что для Украины главной целью является восстановление границ страны и возврат ранее утраченных территорий. При этом союзники Киева в лице США и Германии считают, что это – отдаленная перспектива из-за необходимости больших затрат и рисков.

Ранее Telegraph со ссылкой на британского полковника в отставке Ричарда Кемпа сообщил, что Североатлантический альянс утратил веру в победу Украины над Россией и намерен «продать» ее.

