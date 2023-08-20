СМИ: Запад готовит не устраивающие Россию и Украину мирные инициативы
Мирные соглашения по окончанию военного конфликта на Украине, которые разрабатывает Запад, не устроят ни Москву, ни Киев. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal 20 августа.
«Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению <военной операции>, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы», — пишут западные журналисты.
В публикации отмечается, что для Украины главной целью является восстановление границ страны и возврат ранее утраченных территорий. При этом союзники Киева в лице США и Германии считают, что это – отдаленная перспектива из-за необходимости больших затрат и рисков.
Ранее Telegraph со ссылкой на британского полковника в отставке Ричарда Кемпа сообщил, что Североатлантический альянс утратил веру в победу Украины над Россией и намерен «продать» ее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru