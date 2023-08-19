Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия уничтожает технику ВСУ еще в тылу
Российские войска уничтожают украинскую технику и бойцов ВСУ еще до переброски на передовую, сказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.
По его словам, удары по объектам военной инфраструктуры наносят сильный урон украинской стороне. Риттер отмечает, что ВСУ потерялись большое количество натовской техники, а также столкнулись с падением боевого духа в своих рядах.
Вдобавок ВС РФ успешно уничтожают украинские средства ПВО. В итоге российские ВКС занимают лидирующие позиции в воздухе, а боевые вертолеты Ка-52 ликвидируют большое количество тяжелой бронетехники ВСУ, отметил Риттер.
Ранее Риттер высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru