По его словам, удары по объектам военной инфраструктуры наносят сильный урон украинской стороне. Риттер отмечает, что ВСУ потерялись большое количество натовской техники, а также столкнулись с падением боевого духа в своих рядах.

Вдобавок ВС РФ успешно уничтожают украинские средства ПВО. В итоге российские ВКС занимают лидирующие позиции в воздухе, а боевые вертолеты Ка-52 ликвидируют большое количество тяжелой бронетехники ВСУ, отметил Риттер.

Ранее Риттер высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

