СМИ: Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи Путина

Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента РФ. Об этом говорится в материале обозревателя The American Thinker Джареда Петерсона.

По его словам, в Мюнхенской речи Владимир Путин ясно дал понять, что Украина является самой красной из всех красных линий.

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Петерсон подчеркивает, что РФ никогда не потерпит напичканного американским оружием соседа.

«Несмотря на это, неоконсерваторы в Вашингтоне продолжали не замечать очевидных сигналов Москвы, а администрация президента США Джо Байдена с первого дня стала рассматривать Украину как де-факто члена НАТО», - говорится в статье.

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Автор утверждает, что украинский кризис был фактически спровоцирован вялотекущей войной Запада против Кремля.

«Сменявшие друг друга правительства Соединенных Штатов несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт», — добавил Петерсон.

Ранее внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер считает, что США, используя ложь, пытается переложить ответственность за мировой экономический кризис на Россию, сообщил «НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаУкраинаСШАМюнхенВладимир Путин
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