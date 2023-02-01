СМИ: Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи Путина
Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента РФ. Об этом говорится в материале обозревателя The American Thinker Джареда Петерсона.
По его словам, в Мюнхенской речи Владимир Путин ясно дал понять, что Украина является самой красной из всех красных линий.
Петерсон подчеркивает, что РФ никогда не потерпит напичканного американским оружием соседа.
«Несмотря на это, неоконсерваторы в Вашингтоне продолжали не замечать очевидных сигналов Москвы, а администрация президента США Джо Байдена с первого дня стала рассматривать Украину как де-факто члена НАТО», - говорится в статье.
Автор утверждает, что украинский кризис был фактически спровоцирован вялотекущей войной Запада против Кремля.
«Сменявшие друг друга правительства Соединенных Штатов несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт», — добавил Петерсон.
Ранее внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер считает, что США, используя ложь, пытается переложить ответственность за мировой экономический кризис на Россию, сообщил «НСН».
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