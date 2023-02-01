СМИ: Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи Путина

Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента РФ. Об этом говорится в материале обозревателя The American Thinker Джареда Петерсона.

По его словам, в Мюнхенской речи Владимир Путин ясно дал понять, что Украина является самой красной из всех красных линий.