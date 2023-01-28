Аналитики назвали четыре возможных шага США для завершения конфликта на Украине
США могут предпринять ряд шагов, которые помогут завершить конфликт на Украине путем переговоров. Об этом говорится в докладе американского исследовательского центра RAND Corporation «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта».
Эксперты проанализировали ситуацию с точки зрения национальных интересов Соединенных Штатов и пришли к выводу, что затягивание конфликта невыгодно Вашингтону. Аналитики подчеркивают, что чем дольше продлится кризис, тем больше помощи потребуется Украине и тем больше украинцев пострадает.
Кроме того, на фоне затяжного конфликта возрастет риск противостояния России и НАТО, замедлится экономический рост, а цены на энергоносители и продукты питания продолжат повышаться.
Специалисты предложили четыре шага для разрешения конфликта. Так, США в качестве условия для получения военной помощи могут обязать Украину сесть за стол переговоров. Также Вашингтон мог бы взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Киева, от ограниченной поддержки до гарантии военного вмешательства в случае нападения. Кроме того, американские власти могли бы гарантировать нейтралитет Украины и обозначить условия для смягчения антироссийских санкций.
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