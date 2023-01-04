

Издание AgoraVox опубликовало интервью Пьера де Голля, который является внуком экс-президента Франции Шарля. В нем он обвинил США в дестабилизации ситуации в Европе.



«Используя ложь, прежде всего при общении с союзниками внутри НАТО, США удалось использовать украинский кризис для дестабилизации Европы», - заявил де Голль.



Он также считает, что Вашингтон действует так, потому что не хочет сильного союза между Россией и Европой.



«Все это было спланировано очень давно. От экономической войны выгоду получают американцы», - подчеркнул внук экс-президента Франции.



Стоит отметить, что в середине декабря посольство России в США выпустило заявление в котором говорилось, что американские власти продолжают предпринимать попытки «разорвать экономику России в клочья».



Пьер де Голль уже неоднократно выступал в поддержку России. Так, в конце декабря он заявил, что россиян и французов объединяет общность судеб.



«Франция и Россия объединены общностью судьбы и интересов. Я уверен в сохранении и продолжении этого союза», - цитировал де Голля портал Life.ru



Экономический кризис в Европе произошел из-за санкций, которые были введены против России после начала специальной военной операции на Украине. Накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган собирается 4 января снова предложить лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому посреднические услуги.



«Наш президент планирует поговорить по телефону с Путиным и Зеленским», - цитирует представителя президента Турции Ибрагима Калына ТАСС.