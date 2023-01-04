«Спланированный заговор»: Внук Шарля де Голля обвинил США в экономическом кризисе
Вашингтон пытается переложить на Москву вину за мировой экономический кризис, а Эрдоган готовится звонить Путину и Зеленскому.
Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер считает, что США, используя ложь, пытается переложить ответственность за мировой экономический кризис на России. А в это время президент Турции Реджеп Эрдоган снова хочет организовать российско-украинские переговоры.
Издание AgoraVox опубликовало интервью Пьера де Голля, который является внуком экс-президента Франции Шарля. В нем он обвинил США в дестабилизации ситуации в Европе.
«Используя ложь, прежде всего при общении с союзниками внутри НАТО, США удалось использовать украинский кризис для дестабилизации Европы», - заявил де Голль.
Он также считает, что Вашингтон действует так, потому что не хочет сильного союза между Россией и Европой.
«Все это было спланировано очень давно. От экономической войны выгоду получают американцы», - подчеркнул внук экс-президента Франции.
Стоит отметить, что в середине декабря посольство России в США выпустило заявление в котором говорилось, что американские власти продолжают предпринимать попытки «разорвать экономику России в клочья».
Пьер де Голль уже неоднократно выступал в поддержку России. Так, в конце декабря он заявил, что россиян и французов объединяет общность судеб.
«Франция и Россия объединены общностью судьбы и интересов. Я уверен в сохранении и продолжении этого союза», - цитировал де Голля портал Life.ru
Экономический кризис в Европе произошел из-за санкций, которые были введены против России после начала специальной военной операции на Украине. Накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган собирается 4 января снова предложить лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому посреднические услуги.
«Наш президент планирует поговорить по телефону с Путиным и Зеленским», - цитирует представителя президента Турции Ибрагима Калына ТАСС.
В России запланированные переговоры Путина и Эрдогана подтвердили.
«Да, действительно», - цитирует официального представителя Кремля Дмитрия Пескова «Интерфакс».
РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник сообщают, что Эрдоган снова предпримет попытку посадить Россию и Украину за стол переговоров.
Старший научный сотрудник Центра цивилизационных исследований стран Востока Андрей Чупрыгин заявлял ранее НСН, что Эрдогана можно назвать миротворцем в кавычках, потому что украинский кризис он использует для усиления собственных позиций перед парламентскими выборами в Турции.
«Эрдоган, конечно, фигура международного уровня, успешный политик, но посредничество между Россией и Украиной, Россией и Западом, зависит не от него. Нужна готовность сторон к переговорам, если она есть, то Эрдоган, да и любой другой, может выступить посредником. Если ситуация не созрела, то Эрдоган не сможет быть посредником, потому нет воли сторон. Активность Эрдогана связана не столько с переговорным процессом, а сколько с приближающимися выборами в парламент Турции. У него ситуация не сильно бриллиантовая, есть проблемы. Он пытается усилить свои позиции, в том числе через активную деятельность миротворца в кавычках. Для него это больше внутренний вопрос, чем внешний», - говорил Чупрыгин.
Удастся ли Эрдогану 4 января приблизить Россию и Украину к переговорам на фоне поступающих новостей сказать сложно. В частности, Минобороны России сообщило, что число жертв в результате обстрела училища в Макеевке, где находились военнослужащие, выросло до 89 человек. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев утром 4 января сообщил, что системы ПВО сбили близ аэродрома Бельбек два беспилотника. Есть вероятность, что они принадлежат украинской армии. В Донецке также работала система ПВО. ТАСС сообщает, что ракеты были сбиты над жилым кварталом в Пролетарском районе.
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